Gazzetta - Roma-Milik, Arek aspetta un gesto dalla Juventus. Nello scambio il baby Riccardi non fa salti di gioia

Quello che riguarda Edin Dzeko sembra essere proprio un caso di scuola, visto che il domino coinvolge anche Juventus, Napoli ed Inter, con pesi massimi come Arkadiusz Milik e Lautaro Martinez. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"Il bosniaco ha fatto capire di essere pronto ad andare via, cosa che anche è stata confermata alla Juventus dall’agente. La Roma vuole Milik in giallorosso, ma il Napoli - oltre a Under (che comincia ad avere richieste in Premier e Bundesliga) e Riccardi (che però non fa salti di gioia) - deve «accontentarsi» del cash che la Juve pagherebbe per il bosniaco. I giallorossi chiedono 15 milioni, la Juve pronta ad arrivare a 10, ora tocca agli altri club fare le loro valutazioni, anche perché il polacco - sedotto e (quasi) abbandonato dalla Juve - vuole aprire alla Roma, ma prima aspetta una comunicazione dalla Juve"