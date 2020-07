Gazzetta - Nervi tesi tra Man City e Napoli per Koulibaly: ADL disposto a chiudere soltanto a 75 milioni

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Koulibaly: "De Laurentiis tiene duro, lui giura fedeltà al Napoli. Nelle scorse settimane il City si è rifatto avanti con una proposta da circa 65 milioni. Una cifra consistente, ma lontana da quota 100. A tessere la tela è Fali Ramadani, con il suo staff: un’operazione delicata perché al City ricordano ancora il caso Jorginho. Due estati fa Txiki Begiristain riteneva di aver chiuso l’affare per il centrocampista, ma il successivo patto per Sarri al Chelsea comportò il voltafaccia sul centrocampista preferito del Comandante. Così il dialogo per Koulibaly procede con grande cautela, Per non dire diffidenza. E lo stesso giocatore fa la faccia buona per non disturbare i lavori in corso. Dietro le quinte una voce attendibile fa una previsione: «A 75 milioni si può chiudere». Magari dal City potrebbe arrivare un rialzo a 70, ma non subito. Quando il clima sarà migliore sulla rotta Napoli-Manchester"