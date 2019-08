Gazzetta: Juve senza soldi, deve sfoltire! ADL spera che l'impasse spinga Icardi al Napoli, vuole un Sì pieno da leader

Calcio mercato Napoli le ultimissime sulla telenovela Mauro Icardi dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in edicola.

Dal mare delle Eolie, Aurelio De Laurentiis si gode la vacanza scrutando l’orizzonte lontano che porta a Milano, lì dove si deciderà il futuro di Mauro Icardi. Ieri scadeva l’ultimatum che lo stesso presidente aveva dato al centravanti argentino per accettare la proposta allettante del Napoli: 7,5 milioni di euro netti di ingaggio per 5 anni. Un’offerta ritenuta economicamente valida dalla controparte che però non ha mai espresso un sì convinto alla proposta del Napoli. Attesa E ora che succede?

Mercato Napoli, ADL attende news da Wanda Nara e Mauro Icardi

De Laurentiis comincia quasi a divertirsi a sedersi a questo esclusivo tavolo da poker. Il produttore cinematografico non prepara fiches per il rilancio, ché il problema non è di soldi: né col giocatore, né con l’Inter. Piuttosto attende per vedere sino in fondo le carte avversarie. In questo caso della Juve. Perché non c’è dubbio che il miglior Icardi, non quello visto nell’ultima stagione, possa diventare ago della bilancia del campionato, spostandone gli equilibri nella lotta per lo scudetto. E allora ADL, che ben conosce le difficoltà finanziarie della Juventus – costretta a vendere prima di poter operare nuovi acquisti – spera che il perdurare di questa situazione spinga Icardi e il suo entourage ad accettare la proposta Napoli, per non rischiare di restare col cerino in mano in questa assurda situazione. Al tempo stesso però De Laurentiis vuole un sì pieno, perché ha bisogno di un leader non di un comprimario.