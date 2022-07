Gazzetta - Cessione Osimhen possibile ma non c’entra il battibecco con Spalletti: via per 100mln, le ultime

Il battibecco con Spalletti non c’entra, ma se arrivasse un’offerta importante anche Osimhen potrebbe essere ceduto. Una rivoluzione più o meno annunciata, la sessione estiva 2022 di calciomercato che probabilmente sarà ricordata come quella della svolta epocale. Il Napoli cambia pelle.

Alfredo Pedullà scrive sulla Gazzetta dello Sport:

"Ci sono ancora porte socchiuse che possono aprirsi, all’interno di una parola d’ordine - resistenza - su Victor Osimhen. L’episodio di ieri, partitella interrotta per l’invito di Spalletti a tornare anticipatamente negli spogliatoi, non va letta come una fibrillazione legata al mercato. Ma siccome ci sarebbe sempre qualcuno pronto a fare bonifici in tripla cifra, prima ci avviciniamo alla fine di agosto e meglio è. Osimhen non ha pruriti particolari o mal di pancia speciali, però sappiamo come funziona: quanto sembrava al sicuro ieri può entrare in discussione nel giro di 24-36 ore".