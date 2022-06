Futuro Vicario, Napoli interessato? Ecco quanto è alta la valutazione dell'Empoli

Ieri l'Empoli ha comunicato di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Guglielmo Vicario dal Cagliari. Ora quale futuro per il portiere? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Nonostante i 70 gol subiti nel torneo Vicario è risultato per rendimento il miglior portiere italiano in A:

"È stato acquisito con un’operazione da 5,5 milioni più 3 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Su di lui c’è da tempo la Lazio e (più defilate) anche Fiorentina e Napoli. Per averlo serviranno almeno 15 milioni. Ma l’obiettivo toscano è quello di trattenerlo e far crescere ancora il suo valore. Facile pensare che l’Inter, con cui è stata perfezionata la cessione di Asllani e l’arrivo in prestito di Satriano, potrà essere osservatrice interessata"