Dietro l'interesse del Napoli per i post-millennials c'è un aiuto in Serie A

Ultime mercato Napoli - In attesa del ritorno in campo tra Coppa Italia e campionato, il mercato del Napoli non si ferma mai e tanti nomi in questo momento piacciono e sono accostati al club azzurro. E per molti di loro c’è un senso che va oltre il semplice motivo legato al talento e alla futuribilità.

La nuova gioventù che piace al Napoli

Al netto dei tanti nomi che vengono accostati al Napoli in queste ultime settimane, cos’hanno in comune, ad esempio, i seguenti calciatori?

I post-millennials possono aiutare il Napoli

Un poker di post-millennials, un termine con cui ci si riferisce alle generazioni dei ragazzi dopo il 1996. Questi calciatori non solo si integrerebbero alla perfezione nell’idea progettuale del club azzurro, ma lo aiuterebbero anche dal punto di vista dei regolamenti in Serie A. Essendo tutti quanti degli Under 22 agli occhi della Lega, non occuperebbero posti nella lista dei 25 calciatori utilizzabili in Serie A. Nella quale, dal prossimo anno e a meno di ribaltoni legati al mercato, entrerà anche il portiere Alex Meret, classe 1997, che scavallerà la categoria Under (che varrà per i nati dal 1998 in poi) per entrare in quella degli Over (nella fattispecie quella degli Over 22 cresciuti in Italia).