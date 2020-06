Venerato a CN24: "Conferme per Szoboszlai, ecco quanto lo valuta il Salisburgo. Al momento c'è un altro club italiano in vantaggio"

Ultime calciomercato Napoli. E' Dominik Szoboszlai l'ultimo nome accostato oggi al Napoli, che sta sondando moltissimi calciatori in vista della prossima sessione di mercato: classe 2000, ungherese, è un centrocampista in forza al Salisburgo ed ha già affrontato il Napoli in Champions League quest'anno.

Napoli su Szoboszlai

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Calcio Napoli 24 in merito all'interesse azzurro per Dominik Szoboszlai:

"Per quanto riguarda il centrocampista del Salisburgo ci arrivano conferme su l'interesse azzurro: 25 milioni la valutazione austriaca. Ma da quanto trapela il Milan (rispetto a Lazio e Napoli) sembra momentaneamente in vantaggio avendo avviato i contatti molto prima di Giuntoli e Tare".