Non c'è solo Osimhen, il Napoli segue con molto interesse anche Malen del PSV: possibile intreccio con Lozano grazie alla regia di Raiola [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Nelle ultime settimane si è scritto l'impossibile o quasi su Osimhen del Lille. Non è un mistero che questo talentuoso attaccante piaccia molto a Giuntoli, ma non è da far passare il messaggio che sia l'unico nome sul taccuino del direttore sportivo del Napoli. Lo scouting partenopeo è molto attivo ed ecco spuntare nella lista anche il nome di Donyell Malen, attaccante classe 1999 del PSV. Malen è uno dei gioiellini del club olandese e si è messo in mostra nell'ultimo anno e mezzo segnando 28 gol e 14 assist in 71 incontri. Chi lo gestisce è una vecchia conoscenza del Napoli, stiamo parlando di Mino Raiola il quale potrebbe dare una mano importante per spostare Lozano altrove liberando di fatto il posto al giovane Donyell. Le caratteristiche tecniche sono similari a Osimhen poichè può giocare indifferentemente su tutto il fronte offensivo. La valutazione del cartellino è sui 40 milioni. Il Napoli lo segue e lo reputa interessante. Vedremo se più in avanti verrà affondato il colpo.

RIPRODUZIONE RISERVATA