Ricci-Napoli, contatti quasi giornalieri: trattativa in fase avanzata, ma si fa ad una condizione. E' il pupillo di Giuntoli [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Il suo è un nome che circola da diverso tempo sui giornali. Non solo perché è tra le rivelazioni del campionato di Serie B, ma anche e soprattutto perché è attenzionato da diversi club di A, in primis il Napoli. Si tratta di Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 dell'Empoli. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della società toscana, quest'anno si è messo in mostra prima sotto la guida di Bucchi e poi di Pasquale Marino. E' una mezz'ala dotata di un'ottima tecnica individuale, per movenze ed intrepretazione del ruolo ricorda molto Fabian Ruiz.

Ricci Empoli

Ricci-Napoli, trattativa in fase avanzata

SECONDO quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione, i contatti col Napoli sono frequenti. Napoli ed Empoli sono due società molto amiche viste le molteplici operazioni fatte negli ultimi anni (Hysaj, Sepe, Tonelli, Valdifiori, Tutino, Ciciretti, Di Lorenzo). E' tra i primi nomi scritti sul taccuino di Giuntoli, ma non solo. Ricci piace moltissimo anche a Gattuso. E' stato proprio il diesse del Napoli a seguirlo in questi mesi, poi l'ha proposto a Gattuso ed è arrivato anche l'ok del tecnico. Dal suo entourage trapela che il calciatore sarebbe entusiasta di vestire la maglia del Napoli, ma ad una condizione: non dovrebbe essere girato in prestito, altrimenti la strada potrebbe complicarsi non poco. Il ragazzo sarebbe disposto anche a partire indietro nelle gerarchie di Gattuso, ma non accetterebbe di firmare col Napoli per poi andare a fare esperienza altrove.

LA TRATTATIVA è in una fase avanzata, i colloqui tra l'entourage del calciatore ed il Napoli sono fittissimi, quasi giornalieri. Il Napoli è la prima scelta di Ricci e Ricci è tra le prime scelte del Napoli che punta a giovani di spessore alla Elmas.

di Fabio Cannavo (Twitter: @CannavoFabio)

