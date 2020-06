Ferran Torres-Napoli, affare in salita! E' rottura con il Valencia, ma la concorrenza e la volontà del giocatore lo allontanano dall'azzurro [ESCLUSIVA]

Ultime notizie calciomercato Napoli. L'ultimo nome sondato dal Napoli per la prossima stagione è quello di Ferran Torres, giovane gioiello del Valencia in rottura con gli spagnoli.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calcio Napoli 24, da fonti molto vicine al giocatore, però sembra molto difficile che il giocatore possa accettare un'eventuale offerta del Napoli.

Ferran Torres, al momento non sembra tenere in considerazione l'opzione azzurra, anche se è praticamente certo che possa lasciare il Valencia.

Ferran Torres rompe col Valencia: il motivo

Il ragazzo sembra convinto di separarsi dal suo attuale club principalmente per due motivi.

Il primo è strettamente collegato al suo rapporto con Marcelino, incrinatosi (e mai risanatosi) l'estate scorsa, quando comunicò alla dirigenza che il giovane non rientrava nei suoi piani.

Il giocatore è comunque restano a Valencia, e grazie a vari infortuni dei compagni, è riuscito a ritargliarsi spazio e ad esplodere come uno dei migliori talenti del calcio europeo tanto da convincere il club ad offrigli il rinnovo.

Il secondo motivo che sarebbe legato proprio all'offerta di rinnovo ricevuta: un contratto quinquennale di 3 milioni netti a stagione, tetto massimo imposto dal club e cifra che al momento percepiscono solo Kondogbia, Parejo e Rodrigo.

Un' offerta che però non convince il ragazzo convinto di poter strappare un ingaggio molto superiore da qualche top club Europeo, tanto che una volta ricevuta l'offerta di rinnovo risalente ormai a mesi fa, le parti non hanno ritenuto più opportuno ridiscutere la questione vista la distanza tra le pretese del giovane e la proposta degli spagnoli.

Ferran Torres Valencia

Ferran Torres, situazione contrattuale complicata

L'attuale situazione contrattuale del giocatore, lo rende per vari motivi appetibile a vari club.

Ferran Torres, infatti ha il contratto in scadenza nel 2021 e da gennaio prossimo potrà accordarsi con un nuovo club per poi lasciare il Valencia l'estate prossima a parametro zero.

Un'ipotesi che, ovviamente, gli spagnoli vorrebbero evitare a tutti i costi cedendo il giocatore quest'estate al miglior offerente.

Nonostante una clausola rescissoria di 120 mln presente nell'attuale contratto, che nessuno penserebbe mai di pagare per un giocatore in scadenza, il Valencia non sembra intenzionato a cederlo per meno di 50 mln, convinto che possa iniziare un'asta per il giocatore tanto da portare a casa un'importante plusvalenza.

La posizione del Napoli

Nonostante il giocatore piaccia, e parecchio, a Giuntoli, il Napoli non parte certamente favorito nella corsa a Ferran Torres.

Se il giocatore ha rifiutato in tempi non sospetti (quasi con sdegno) 5 anni a 3 mln netti a stagione, è al momento pressoché difficile solo ipotizzare che il Napoli possa fare un'offerta che il giocatore possa prendere in considerazione.

Inoltre, l'entourage del giocatore è già in contatto con Bayern Monaco e Borussia Dortmund in Bundesliga, Manchester City in Premier League e Atletico Madrid in Liga. Tutti club con presupposti economici molto differenti dal Napoli e che possono fare offerte molto importanti tanto al giocatore, quanto al Valencia. Offerte, però, che al momento però non sono ancora arrivate e che quindi, non mettono definitivamente fuori gioco il Napoli.

Il giocatore, dal canto suo, vorrebbe fare definitivamente fare il salto di qualità anche dal punto di vista professionale, firmando con un club che possa lottare sia per titoli nazionali che disputare la Champions League, situazione che evidentemente vede il Napoli in posizione sfavorevole.

Ferran Torres, un futuro tutto da scrivere

Tutto sembra portare alla cessione di Ferran Torres al miglior offerente, ma se non dovesse arrivare l'offerta giusta, non è da scartare che il giocatore possa rimanere un altro anno a Valencia, per poi passare a parametro 0 a chi gli offrirà l'ingaggio più alto e rosee prospettive professionali.

La strada che porta Ferran Torres all'ombra del Vesuvio sembra davvero in salita.

