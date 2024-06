Fenerbahce su Lukaku e Dybala? Arriva la risposta di Mourinho in conferenza

Calciomercato Napoli. Giorno di presentazione in casa Fenerbahce del nuovo allenatore: Jose Mourinho. Il tecnico portoghese è intervenuto in conferenza stampa, parlando anche dei possibili obiettivi di mercato come Lukaku e Dybala (accostati anche al Napoli).

Ecco le dichiarazioni di Mourinho riportate da De Marke Sports:

"Voglio essere chiaro, non ho discusso di nessun nome con nessuno come trasferimento. Voglio vedere il progetto e la stabilità. Abbiamo parlato di profili, non di nomi. Non ho interesse per nessun giocatore dei miei club precedenti. Non sono interessato a qualsiasi giocatore della Roma. Sono sicuro che costruiremo una squadra molto forte per realizzare i sogni dei tifosi del Fenerbahçe. La cultura qui è un po' diversa, ci sono speculazioni. Ho sentito che voglio Lukaku, Dybala. Non voglio questi giocatori".