Dall'Inghilterra - Incontro agenti Fabian-Manchester United, primo sondaggio: i dettagli

Calciomercato Napoli. Il Napoli lavora sul mercato per rinforzare la rosa del tecnico Luciano Spalletti. Oltre agli innesti, in casa azzurra, si guarda al futuro dei possibili partenti. Tra questi Fabian Ruiz, il cui contratto con il Napoli scade nel 2023. Al momento, non si registrano passi avanti per un eventuale rinnovo e, sul centrocampista spagnolo, si registra l’interesse di molte big.

Fabian Ruiz

Fabian Ruiz, agenti incontrano il Manchester United

Nei giorni scorsi si è parlato della Juventus ma, stando a quanto riferito dalla BBC, ci sarebbe stato un incontro tra gli agenti del giocatore e la dirigenza del Manchester United. I Red Devils hanno sondato il terreno e, nei prossimi giorni, potrebbero arrivare svilupp.