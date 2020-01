Fabian in vendita? Gazzetta: con un'offerta sui 70mln il Napoli può cederlo, lo spagnolo si è perso

CALCIO MERCATO NAPOLI - Ora la SSC Napoli ha ristrutturato il suo centrocampo e in prospettiva qualcuno può diventare di troppo. Con Demme e Lobotka (e in estate arriverà il più che promettente Amrabat dal Verona) gli attuali titolari potrebbero giocarsi un unico posto nell’undici di partenza. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Lo spagnolo Fabian Ruiz attraversa un lungo periodo di rendimento negativo, dopo un’ottima prima stagione in azzurro si è perso al momento della conferma. Non sappiamo se sul rendimento possano aver influito anche le voci di mercato che dall’estate si inseguono sul futuro, voluto fortemente da Real Madrid e Barcellona. L’impressione è che se in estate arriverà un’offerta importante, intorno ai 70 milioni, il Napoli possa cederlo"