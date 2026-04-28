Esuberi Napoli, oltre 20 nomi per un tesoretto da 100 milioni! Gli scenari

Un tesoretto da 100 milioni di euro. Non sul mercato purtroppo, non subito quanto meno, ma inizialmente solo a Castel Volturno.

Come riporta Il Mattino oggi in edicola, sono almeno 23 gli esuberi della SSC Napoli che saranno accolti al raduno azzurro dopo le vacanze con destinazione Dimaro per qualcuno ma non per tutti.

Calciomercato Napoli, tutti gli esuberi di rientro: tesoro da 100 mln

Calciomercato Napoli, esuberi di rientro a fine stagione

Si parte dai due casi più emblematici in quanto recenti e per investimenti importanti: Lorenzo Lucca e Noa Lang. Il centravanti, certo del rientro ancor di più dell’attaccante olandese, piace a Sassuolo, Parma e anche Lazio ma potrebbe essere usato come pedina di scambio nella prossima sessione estiva per il vice di Rasmus Hojlund.

Su Lang spunta invece il Besiktas, ma nel suo caso la società sarebbe intenzionata a valutarlo in ritiro soprattutto in caso di cambio in panchina. In Trentino ci saranno anche Emanuele Rao e Luis Hasa, protagonisti in caletteria e destinati a un altro anno in prestito in Serie B.

Per il resto resta in dubbio Alessio Zerbin, con la permanenza alla Cremonese vincolata dalla salvezza: nel caso Aurelio De Laurentiis incasserebbe 3 milioni di euro, stessa cifra eventuale per Walid Cheddira dal Lecce sempre in caso di permanenza in Serie A.

Dubbio anche per Michael Folorunsho che il Cagliari può riscattare a 8 milioni. Lo farà obbligatoriamente l’Udinese per Alessandro Zanoli con 6 milioni in cascina.

Sulla lista dei giocatori in prestito poi figurano anche Luca Marianucci, Jesper Lindrstrom, Jens Cajuste che resterebbe però all’Ipswich Town in caso di promozione in Premier, Cyril Ngonge di rientro dall’Espanyol e occhio a Rafa Marin che il Villarreal però può riscattare a 15 milioni di euro.

Prestiti SSC Napoli, di rientro anche i giovani

Nell’elenco si registrano infine anche i nomi dei giovani Giuseppe Ambrosino, Nosa Obaretin, Lorenzo Sgarbi, Gennaro Iaccarino, Coli Saco, Luigi D’Avino, Claudio Turi, Antonio Cioffi, Gianluca Vigliotti e Lorenzo Russo. Molti di questi lo scorso anno hanno preso parte anche ai due ritiri estivi.