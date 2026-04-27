Chi è Dino Tommasi, l'uomo scelto dall'Aia per sostituire Rocchi

Brevi fonte : gazzetta.it
Chi è Dino Tommasi, l'uomo scelto dall'Aia per sostituire Rocchi

La Gazzetta dello Sport ci presenta Dino Tommasi, la sua carriera e la nomina per sostituire Rocchi

Ultimissime Serie A - In una fase delicata per il sistema arbitrale italiano, l’Associazione Italiana Arbitri decide di voltare pagina affidandosi a Dino Tommasi, figura interna e già ben conosciuta nell’ambiente. 

Nato a Bassano del Grappa il 6 maggio 1976, si prepara a compiere 50 anni assumendo l’incarico di designatore arbitrale ad interim per Serie A e B. Una scelta dettata dall’urgenza di ristabilire equilibrio dopo l’autosospensione di Rocchi, coinvolto nell’inchiesta sugli arbitri.

Chi è Dino Tommasi, designatore AIA ad interim 

La carriera di Dino Tommasi affonda le radici nel 1993, quando iniziò ad arbitrare a soli 17 anni. Il percorso lo ha portato rapidamente nei quadri nazionali: nel 2003 arriva la promozione alla CAN C, con la gestione di gare ad alta tensione come la finale playoff Avellino-Foggia. Il debutto in Serie A arriva il 15 marzo 2008 con Udinese-Lazio (2-2), segnando l’ingresso tra i direttori di gara del massimo livello.

In totale, Tommasi ha diretto 54 partite in Serie A, congedandosi nel maggio 2015 dopo Fiorentina-Parma. La dismissione, avvenuta per "motivate valutazioni tecniche", ha rappresentato uno spartiacque: da lì è iniziata una seconda carriera, altrettanto significativa, nei ruoli dirigenziali.

Dopo un’esperienza come osservatore CAN B, ha guidato il Comitato Regionale Veneto dal 2016 al 2020, per poi assumere la responsabilità della Commissione Arbitri Interregionale. Dal 2023 è entrato stabilmente nella squadra di Rocchi come uno dei suoi principali collaboratori nella CAN A e B.

Parallelamente, la sua visibilità è cresciuta grazie alla partecipazione a Open Var su Dazn, a partire da marzo 2024. Qui si è distinto per chiarezza e rigore nell’analisi degli episodi arbitrali più discussi, contribuendo a rendere più accessibile il linguaggio tecnico.

Ora, con la nomina a designatore ad interim, Dino Tommasi è chiamato alla prova più complessa: garantire continuità e credibilità in un momento critico per l’intero movimento arbitrale.

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