Lazio, Sarri: "Arbitri? Non so che dire, se c'è concorso vuol dire che c'è qualcuno"

Ultimissime Serie A - La Lazio strappa un pareggio in extremis contro l’Udinese grazie al gol di Daniel Maldini, mostrando segnali di reazione dopo una gara complicata. Al termine della sfida dello Stadio Olimpico, l’analisi di Maurizio Sarri si concentra su carattere, crescita e qualche inevitabile polemica.

Caso Rocchi, Sarri in conferenza

In conferenza stampa, Maurizio Sarri sottolinea la risposta mentale della squadra: "Siamo entrati da squadra al lumicino delle energie nervose e mentali, siamo entrati in partita dopo mezz'ora. Il secondo tempo è stato di ottimo livello".

Il tecnico evidenzia però anche i limiti mostrati, soprattutto sul piano fisico e difensivo: "Abbiamo subito il gap fisico questa sera, siamo andati in difficoltà su tutte le palle sporche in area di rigore". Nonostante questo, il pareggio viene letto come un segnale positivo: "C'è stato grande carattere anche nel cercare il pareggio. Dal punto di vista caratteriale partita di alto livello".

Guardando al percorso recente, Sarri ribadisce la fiducia nel gruppo: "Questa è una squadra in crescita. Gli infortuni ci sono costati dei punti, gli errori arbitrali ci sono costati dei punti".

Proprio sul tema arbitrale, il tecnico mantiene una posizione prudente ma significativa: "Non so che dire, ho letto concorso di colpa. Se c'è concorso vuol dire che c'è qualcuno che ha concorso, in questo momento non saprei che dirti".

Infine, aggiornamenti sulle condizioni fisiche della rosa: "Credo che in qualche giorno si possano recuperare Gila e Zaccagni" mentre per altri elementi la situazione resta da valutare.