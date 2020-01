ESPN - Chelsea su Mertens, incredibile richiesta del Napoli: 47mln per cederlo, l'operazione può essere posticipata

Calciomercato Napoli - Con Olivier Giroud ai margini e Michy Batshuayi che non convince appieno, il Chelsea cerca sul mercato una punta per completare l'attacco insieme a Tammy Abraham. Secondo ESPN, i Blues avrebbero bussato alla porta del Napoli per Dries Mertens, vecchio pallino del tecnico Frank Lampard come racconta SportMediaset:

"Per il belga, in scadenza di contratto nel prossimo giugno, gli azzurri avrebbero chiesto 47 milioni di euro, una cifra che frena la trattativa. Mertens potrebbe cambiare maglia prima dell'estate, quando il suo contratto andrà a scadenza e durà addio al Napoli dopo 7 stagioni piene di gol e soddisfazioni. Il belga piace al Chelsea, ma la cifra che avrebbe chiesto De Laurentiis i londinesi non hanno la minima voglia di sborsare. Così, visti anche i tempi ristretti, l'operazione potrebbe essere posticipata a luglio, quando ci sarà solo da accontentare il calciatore a livello economico"