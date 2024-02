Esonero Mazzarri? ADL sta riflettendo in vista del Barcellona, ore calde! Ci si gioca il Mondiale per Club

Napoli - Aurelio De Laurentiis riflette sulla situazione in casa Napoli e quello che può essere l'esonero di Mazzarri! Un altro clamoroso cambio in panchina per la squadra Campione d'Italia che andrebbe a cambiare 3 allenatori nel giro di pochissimi mesi.

Esonero Mazzarri

Esonero Mazzarri: De Laurentiis decide per il Napoli

Esonero Mazzarri ultime notizie - Come svelato dai colleghi de Il Napolista sono ore calde per Mazzarri a rischio esonero a Napoli, con il presidente De Laurentiis che sta riflettendo seriamente in vista della doppia sfida agli Ottavi di Champions League contro il Barcellona. Da capire se per quella gara ci sarà ancora lui in panchina. Balla la qualificazione al Mondiale per club di mezzo.

Il presidente non è tipo da tre allenatori in un anno ma a Bari lo ha fatto

e ora sono attimi decisivi anche per la SSC Napoli con Mazzarri che può essere esonerato da De Laurentiis che sta riflettendo. Cambiare ancora significherebbe il sesto allenatore tra Napoli e Bari in meno di un anno. Ma la sconfitta di Milan ha lasciato il segno nel presidente del Napoli.

In arrivo la decisione definitiva da parte di De Laurentiis sul possibile esonero di Mazzarri dal Napoli perché alle porte ci sono due partite che potrebbero cambiare verso alla stagione degli azzurri, la Champions col Barcellona.

Chi conosce bene il presidente, dice che rimarrà così, che un altro ribaltone non lo farà, che ora conta sul ritorno di Osimhen. Il Napoli sarà finalmente al completo e a quel punto giocherà come ha sempre fatto. Però mai dire mai. Sono ore di riflessione in casa Napoli.