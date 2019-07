Elmas al Napoli, Tuttosport annuncia: Elif attende solo una chiamata dai suoi agenti per trasferirsi da Ancelotti

Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport per quanto riguarda l'affare Elmas: "Non ha bisogno di essere convinto invece Elif Elmas, centrocampista del Fenerbahce che è in attesa di ricevere la chiamata dei suoi agenti per trasferirsi a Napoli. Ieri Elmas è tornato a Istanbul dopo le vacanze per raggiungere i compagni di squadra e iniziare la preparazione estiva. «Del mio trasferimento al Napoli non so nulla, sono qui per unirmi alla squadra e allenarmi», stringate le parole di Elmas, intercettato da giornalisti e tifosi all’aeroporto di Istanbul".