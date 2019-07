Elmas verso il Napoli, CdS: affare chiuso, si attendono visite mediche ed annuncio. Il club lo vuole a Dimaro a metà settimana

Elif Elmas è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli. Il centrocampista macedone ieri ha in pratica salutato il centro sportivo del Fenerbahce postando sui social le immagini con tanto di mano che saluta. L'operazione dunque con gli azzurri è cosa ormai fatta sulla base di 15 milioni più altri 2 di bonus. L'edizione odierna del Corriere dello Sport aggiunge ulteriori dettagli che confermano ormai un altro nuovo acquisto da parte del Napoli dopo Giovanni Di Lorenzo e Kostas Manolas: "Ieri, infine, Elif Elmas ha raccolto le proprie cose al centro sportivo del Fenerbahce e salutato tutti a mezzo social: il diciannovenne centrocampista macedone non partirà in tournée con i turchi, bensì salterà su un aereo per l’Italia. L’affare è chiuso, si attendono ufficialità e visite: il club sta organizzando ogni dettaglio per portarlo a Dimaro a metà settimana".