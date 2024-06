Durante a CN24: "Wesley? Il presidente del Corinthians mi ha fatto un prezzo venti giorni fa, non è pronto per sostituire subito Kvara! Su Natan ho un'idea..."

Sabatino Durante, intermediario di mercato ed esperto di calcio brasiliano, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24, durante lo Speciale Calciomercato, in onda dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) e su YouTube:

“Wesley Gassova del Corinthians? È al secondo anno da titolare in un club che ha una pressione incredibile: è abituato a giocare con 45-50mila persone sugli spalti, è un giovane esterno del 2005 che gioca a sinistra, di piede destro, ha qualità tecniche e fisiche. Ma è un giovane, le squadre italiane purtroppo non possono permettersi di comprare talenti come fanno altri club come il Manchester City o il Real Madrid, pagandoli tantissimi milioni di euro.

Il Napoli potrebbe prendere Wesley a 10mln? Sono tornato venti giorni fa dal Brasile, il presidente del Corinthians mi ha detto che per meno di 25mln per l’80% dei diritti sportivi nemmeno ne parlava. Non possiamo permetterci in Italia di prendere apprendisti campioni, non è che pronti via può giocare nel Napoli. Wesley ha qualità, se poi diventa larva o farfalla non lo so. Non è un giocatore pronto, in più è un extra comunitario ed occupa una casella. Se il Napoli può permettersi di prenderlo a 10mln, spenderne così per un talento che può diventare importante lo si può fare. Ma non c’è una certezza, ed in più sulla clausola da 10mln per l’Europa non è che ci creda tanto. Wesley sarà convocato dall’under 20 brasiliana, ma non credo che sia pronto per occupare il posto di Kvaratskhelia.

Il discorso è uguale per Natan, che veniva dal Bragantino che non aveva un settore giovanile di tradizione come il Corinthians. Un ritorno in Brasile? Antonio Conte lo conosciamo, è uno che parla chiaro: io lascerei Natan con Conte, e far decidere a lui il suo futuro. Conosco chi lavora per Natan, dico che il ragazzo ha qualità, può venir fuori come Toloi, Jorginho, Bremer. Lo terrei a giocare in Italia, magari in una squadra che lotta per salvarsi, dove lui può giocare e mostrare le sue qualità. Conte certi tipi di giocatori come Natan gli possono piacere, lo lascerei nel gruppo e fargli decidere il futuro.

Il Botafogo può permettersi di comprare Natan a titolo definitivo, ma deve essere Conte: lo reputa capace di poter giocare, oppure lo manda altrove in prestito in Italia. Io l’ho sempre ritenuto non pronto, ma ha qualità che poteva esprimere in una squadra. Nel Napoli sfilacciato con problemi credo che nemmeno giocatori esperti avrebbero potuto fare molto, pochi giocatori hanno tenuto un determinato livello”