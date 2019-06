Diego Costa-Napoli, Tuttosport - ADL vuole annunciare il grande attaccante, incontro con Mendes! Icardi l'alternativa

Notizie calcio Napoli - Il Napoli lavora per il grande colpo in attacco, intanto Aurelio De Laurentiis non vede l’ora di annunciarlo e, forse, affretta un po’ i tempi quando dice che “entro lunedì vi darò una grande notizia”. Come riporta Tuttosport a firma di Raffaele Auriemma, bisognerà sfoltire la rosa, per recuperare le risorse necessarie ad operare sul fronte entrate e ridurre il monte ingaggi.

Diego Costa-Napoli, ADL chiede aiuto a Mendes

De Laurentiis ha chiesto una mano al potente agente Jorge Mendes. Giovedì scorso nella sede della Filmauro a Roma si è tenuto un incontro tra De Laurentiis, l’ad Chiavelli, il ds Giuntoli e Mendes che avrà il compito di sondare la disponibilità di un fortissimo attaccante centrale ad accettare il trasferimento a Napoli. Per fare la differenza servirebbe Diego Costa, trentenne bomber ispanico-brasiliano di cui Mendes detiene la procura. De Laurentiis ha chiesto informazioni soprattutto sull’ingaggio, attualmente impossibile per le casse partenopee (10 milioni a stagione all inclusive). Però il contratto del toro-goleador scadrà a giugno del 2021, vale a dire che se l’Atletico Madrid non lo rinnoverà prima dell’inizio della nuova stagione, rischierà di perderlo a zero. Diego Costa oppure Mauro Icardi, potrebbe diventare un’opzione postuma per De Laurentiis che aveva provato più volte ad acquistare l’argentino subito dopo l’addio di Higuain.