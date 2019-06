Ultimissime calcio Napoli - La Ssc Napoli ufficializza l'acquisto di Giovanni Di Lorenzo dall'Empoli.

Questo il messaggio del Presidente Aurelio De Laurentiis attraverso il proprio profilo twitter: "Benvenuto a Napoli Giovanni!".

Queste le prime parole di Di Lorenzo in azzurro: "Sono felice di questa mia nuova avventura in un Club prestigioso quale è il Napoli". "Non vedo l'ora di cominciare questa stagione e conoscere i miei nuovi compagni a Dimaro"