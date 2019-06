UFFICIALE - Di Lorenzo è un nuovo calciatore del Napoli! De Laurentiis: "Benvenuto Giovanni"

Giovanni Di Lorenzo è un nuovo giocatore della SSC Napoli, adesso è ufficiale! Si tratta di un terzino destro classe 1993, che proviene dall'Empoli. "Benvenuto a Napoli Giovanni!", questo il tweet di Aurelio De Laurentiis.

Di Lorenzo-Napoli, le prime parole

"Forza Napoli!". Queste le prime parole da azzurro di Giovanni Di Lorenzo che ha voluto più volte ripeterlo con un grande sorriso, dopo che era apparso molto serio e teso prima dell'incontro finale con Giuntoli all'Hotel Vesuvio.

Queste le parole del suo agente, Mario Giuffredi, che ha commentato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

"Il ragazzo è raggiante perchè viene da una gavetta lunga ed ha rischiato di andare nel dimenticatoio ed ha voglia di essere all'altezza del calcio che conta. Di Lorenzo lo conosce solo chi l'ha allenato e lo conosce, lavorando con Ancelotti può solo che migliorare. Giovanni è un atleta prima che un calciatore perchè ha resistenza organica importante, è un elemento completo un po' come Massimo Oddo. Giuntoli lo conosco da una vita, ha deciso di prendere il ragazzo dopo Empoli-Torino, non mi ha fatto dormire quella notte! Gli dico che se gli mettessero la macchina della verità in testa la brucerebbe perchè dice tutto il contrario di tutto. Venti giorni prima mi aveva detto che non gli interessava Di Lorernzo"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Giovanni Di Lorenzo è un nuovo giocatore della SSC Napoli. Queste le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport.

Di Lorenzo: "Tante richieste, ma ho scelto Napoli"

"È un sogno che si realizza, il coronamento di una rincorsa incredibile. Due anni fa di questi tempi mi stavo giocando i playoff di C col Matera, adesso firmo per una big di Serie A. Non bisogna mai arrendersi".

È pronto ad ascoltare la musichetta della Champions League?

«Non vedo l’ora. Giocare la Champions è il massimo. A Napoli poi c’è un tifo pazzesco, tutto sarà speciale».

A Napoli la aspetta un totem della panchina come Carlo Ancelotti. Sensazioni?

«Non vedo l’ora di conoscerlo ed essere allenato da lui. Parliamo di un tecnico che ha vinto tutto in ogni Paese in cui ha allenato. Una leggenda del calcio, sarà un onore per me lavorare con lui. Tutti i suoi ex giocatori ne parlano in maniera fantastica».

La volevano anche Inter, Roma e Atletico Madrid. Può confermare?

«C’erano tutte queste richieste e per me è stato un motivo d’orgoglio essere apprezzato dai club più importanti. Il Napoli mi ha voluto fortemente».

Chi sono i suoi modelli nel ruolo?

«Cancelo in fase offensiva è devastante, ma stimo molto anche Florenzi».

Clicca su foto allegat per vedere l'immagine postata dalla SSC Napoli su Twitter per dare l'annuncio dell'ingaggio del terzino.