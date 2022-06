Demme scontento: può ritrovare Gattuso, i motivi dell'addio

Calciomercato Napoli - Diego Demme verso l'addio. Lo conferma Il Mattino oggi in edicola. Secondo quanto riporta il qotidiano, il centrocampista rientra nella lista degli attuali scontenti in casa Napoli che spingono verso la cessione.

Il regista, pero?, non si sente protagonista nel progetto di Spalletti e invece di vivere un’altra stagione ai margini, e? alla ricerca di stimoli nuovi. Tra i suoi maggiori estimatori c’e? Gattuso che da poco si e? accasato sulla panchina del Valencia e potrebbe chiedere a breve informazioni per il suo approdo in Spagna. Con i soldi incassati dalle cessioni, poi, si dovra? lavorare sulle entrate.