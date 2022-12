Demme e Sirigu verso la Salernitana? CorSport: dialogo serrato Giuntoli-De Sanctis, le ultime

Sarà il ritorno in prestito di Nadir Zortea la probabile prima operazione di mercato della Salernitana. Cosa succederà con i giocatori del Napoli Diego Demme e Salvatore Sirigu? Ne parla il Corriere dello Sport.

“Oltre all’esterno, la Salernitana cerca anche un portiere e un centrocampista dopo gli infortuni di Sepe e Maggiore.

De Sanctis in questi giorni ha avuto un dialogo serrato anche con Giuntoli. Il sogno per il centrocampo resta Diego Demme del Napoli, ma l’operazione è troppo onerosa per il club di Iervolino (500mila euro per il prestito più l’ingaggio di 1,5 milioni per sei mesi) e quindi sembra destinata a sfumare.

C’è l’interesse per Salvatore Sirigu del Napoli, ma l’ex Genoa (mai in campo in questa stagione e prima della sosta alle prese con problemi fisici) non è convinto. Né il Napoli prenderà in considerazione altri portieri se Sirigu non partirà”