De Maggio: "Dal Napoli ci assicurano che la proposta per il rinnovo di Zielinski era di..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni sul mancato rinnovo di Piotr Zielinski, a cui erano stati offerti non 2,5 milioni di euro bensì molto di più.

“Non so se quella di De Laurentiis su Zielinski sia una ripicca, ma escono tutti sconfitti: perderlo a zero è un errore, non usarlo in Champions è un errore. È una questione di gestione, basta accettare che ci sia qualcuno che dissenta.

Dal Napoli ci assicurano che la proposta per il rinnovo di Zielinski era di quattro anni ed economicamente molto importante, molto più importante di quanto avevamo detto, addirittura quasi del doppio"