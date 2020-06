De Laurentiis: "Koulibaly e Fabian? A 60mln non ascolto, a 100 ci penso! Se avessi voluto vincere lo scudetto ad ogni costo avrei 3-400mln di debiti, io non devo un c**zo a nessuno"

Ultimissime notizie mercato Napoli. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport ed ha fatto il punto sul futuro di Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, i due calciatori del Napoli più ambiti all'estero.

De Laurentiis non sembra affatto intenzionato a venderli ed ha già fissato una soglia minima di prezzo molto alta. Ecco le sue dichiarazioni riassunte da Calcio Napoli 24.

Koulibaly e Fabian rappresentano delle urgenze?

«Fabian ha ancora tre anni, Koulibaly due. Dov’è il problema? Se si presentassero City, United o Psg con 100 milioni, ci penserei ed è probabile che partirebbero, sempre se la loro volontà fosse quella di andarsene. Un’offerta di 60 non la prendo in considerazione. Io sono solido, se avessi voluto vincere lo scudetto a ogni costo mi ritroverei con 300-400mln di debiti. Mi guardo intorno e vedo società a -500, - 600, meno un miliardo. Io non devo un cazzo a nessuno».