De Laurentiis ha promesso quattro colpi ad Ancelotti: due terzini, un centrocampista ed un attaccante. La lista degli obiettivi

Calciomercato Napoli - Si sono visti nella mattinata di ieri Aurelio De Laurentiis, il tecnico Carlo Ancelotti, il dirottore sportivo Cristiano Giuntoli e l’amministratore delegato Chiavelli. Un tavolo a quattro nella casa del tecnico sulla collina del Vomero di fronte allo splendido panorama del golfo di Napoli. Si è discusso ovviamente di calciomercato, si sono fatti i vari nomi-obiettivi di questa sessione. Il Napoli sta mettendo le basi per la formazione che verrà.

De Laurentiis ha promesso a Carlo Ancelotti quattro nomi in tutto, così suddivisi: due terzini, un centrocampista e un attaccante, secondo quanto riferisce l’edizione odierna de Il Mattino.

Si valuta un’enormità di giocatori, la lista è molto ampia. E ovviamente si arriverà ad una forte scrematura per giungere a quei quattro colpi che diventeranno nuovi calciatori del Napoli.

Ultimissime calcio Napoli, mercato in difesa

Per il reparto arretrato, considerando che in porta c’è solo la questione Ospina da risolvere, Giuntoli ha nel mirino Trippier e Castagne sugli esterni. Con il primo si dovrà aspettare la finale di Champions League che dovrà disputare sabato prossimo. Per il secondo c’è l’accordo con il calciatore, ma non con l’Atalanta. Spunta anche il contratto di Castagne che ha detto sì per un quinquennale. Si è aggiunto anche il nome di Di Lorenzo dell’Empoli che gradirebbe il trasferimento a Napoli. In aggiunta il nome di Theo Hernandez, di proprietà del Real Madrid: discorsi intavolati sia con il club spagnolo che con l’agente del giocatore. In uscita Hysaj e Mario Rui.

Notizie calcio Napoli, mercato a centrocampo

Si puntano due nomi al momento, secondo Il Mattino: Almendra del Boca Juniors e Fornals del Villareal. Trattative già intavolate e a buon punto, ma c’è da battere la concorrenza del Monaco e del Porto per il primo. Sempre valide le opzioni Veretout della Fiorentina e Bennacer dell’Empoli. Rog tornerà dal prestito in Siviglia e verrà rigirato in prestito.

Ultime calcio Napoli, mercato in attacco

Il primo obiettivo è sicuramente Lozano del PSV, ma la richiesta è di oltre 40 milioni di euro. Ci sono anche varie big che lo vorrebbero. Poi il discorso avviato con Ilicic che gradirebbe la destinazione azzurra. Mentre spunta e sale di quota il nome di De Paul. Possibile anche l’ipotesi del ritorno di Fabio Quagliarella al Napoli. Mentre in uscita Verdi e Ounas, uno piace all’Atalanta, l’altro al Parma.