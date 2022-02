Dalla Spagna - Kepa nel mirino del Napoli, il portiere del Chelsea scelto per sostituire Ospina

Calciomercato Napoli ultime news. Secondo il colleghi spagnoli di Fichajes, il Napoli calcio avrebbe messo gli occhi su Kepa, portiere del Chelsea che potrebbe lasciare l'Inghilterra.

Kepa-Napoli, indiscrezione mercato Napoli

Secondo la stampa iberica il ds partenopeo Cristiano Giuntoli lo seguiebbe da anni, manifestando il suo interesse anche prima del trasferimento del giocatore in Premier League. Anche la Lazio è interessata al portiere che Sarri ha già avuto proprio al Chelsea. L'estremo difensore spagnolo è il principale indiziato per sostotuire David Ospina che, in scadenza di contratto, potrebbe lasciare Napoli alla fine di questa stagione.