Dalla Spagna - Il Napoli mette gli occhi su Mandi! Clausola da 30 milioni ma il Betis può liberarlo per una cifra più bassa: i dettagli

Calcio mercato Napoli - Ore frenetiche di mercato in casa Napoli, con gli azzurri che in giornata hanno incontrato Mino Raiola, agente di Hirving Lozano, per superare gli ultimi ostacoli prima di rendere ufficiale l'approdo del calciatore alla corte di Carlo Ancelotti. Al di là dell'attacco, però, la dirigenza partenopeo pensa anche al reparto arretrato e da Siviglia arrivano notizie proprio in tal senso. Secondo quanto riportato da "Estadio Deportivo", infatti, il Napoli avrebbe messo gli occhi sul centrale del Real Betis Aissa Mandi.

Mandi Napoli

Il giocatore ha una clausola rescissoria pari a 30 milioni di euro con il Napoli che ha fiutato l'opportunità dal momento che ha il contratto in scadenza nel 2021 e, di conseguenza, questa potrebbe essere l'ultima sessione di mercato utile per il Betins per venderlo a cifre interessanti. In virtù di tutto questo, come riportato dai colleghi iberici, un'offerta da 18-20 milioni potrebbe essere seriamente tenuta in considerazione dal club betico, con Giuntoli ci starebbe pensando in virtù dei possibili addii di Chiriches e Tonelli. Al di là di questo, la volontà degli andalusi è quella di rinnovare il contratto con tanto di adeguamento. Il centrale difensivo ha 27 anni ed è nel pieno della maturità calcistica.