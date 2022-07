Il futuro di Gerard Deulofeu è ancora tutto da scriverere, secondo il quotidiano spagnolo Marca.

Gerard Deulofeu

Deulofeu potrebbe restare a Udine

La trattativa col Napoli non è decollata, mentre Fiorentina, Atalanta e Roma si sono fermate ai sondaggi. In Spagna il giocatore piace a Siviglia e Villarreal, con l'Udinese che resta ferma sulla richiesta di 20 milioni di euro, cifra ritenuta alta da quasi tutte le pretendenti. L'ipotesi di una permanenza a Udine non è da scartare.

