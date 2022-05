Da Salerno - Gaetano può andare in prestito alla Salernitana: ottimi rapporti tra i club

Calciomercato Napoli - Gianluca Gaetano è finito nel mirino di tanti club di Serie A. Il trequartista classe 2000 è pronto al grande salto giocando la sua prima stagione da protagonista in Serie A. Come rivletato da TuttoSaelrnitana.com, con l'arrivo di Iervolino sono ottimi i rapporti con il presidente De Laurentiis del Napoli. Questo apre ad una possibile trattativa per il prestito di Gaetano alla Salernitana.