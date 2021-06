Calciomercato Napoli - Elseid Hysaj nel mirino del Liveprool! Arrivano aggiornamenti di mercato sul terzino albanese che lascerà Napoli a parametro zero. Hysaj piace al Liverpool che darà in prestito il giovane Neco Williams al Southampton per dargli modo di crescere. Per questo il Liverpool punta su Hysaj e potrebbe ingaggiarlo per le sue abilità di saper giocare sia da terzino destro che mancino. A riportarlo è il quotidiano di Liverpool Rousing The Kop.