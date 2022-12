Da Genova - Bereszynski al Napoli, l'affare si farà: ecco cosa si aspetta per chiudere

Calciomercato Napoli - Bereszynski sarà un goicatore del Napoli. A confermare ulteriormente questo affare è il portale SampNews24. Ecco quanto scrivono in merito all'affare:

"Non è questione di “se” ma di “quando”. Bartosz Bereszynski si trasferirà al Napoli. Il terzino della Sampdoria non ci arriverà nei primi giorni di mercato del 2023 ma la sua cessione è tra quelle oramai certe. Da una lato c’è infatti la volontà del calciatore, dall’altra l’impossibilità per la Sampdoria di trattenerlo. Anche nel caso di Bereszynski si parla di un buon taglio al monte ingaggi, uno degli obiettivi del club doriano. Quando si concretizzerà? In questi giorni dovrebbe arrivare la risposta da Aleksandar Dragovic e quella di Bram Nuitinck. Una volta che il Sampdoria avrà le idee chiare, darà il via libera alla cessione di Bereszynski al Napoli".