Da Dortmund, Weiler a CN24: "Ho parlato con Hummels, vuole il Maiorca! Ma ha delle offerte in Serie A"

Calciomercato SSC Napoli - Jorg Weiler, giornalista di Bild Dortmund, è intervenuto nel corso di CalcioNapoli24 Live sul canale 79 DTT:

"Perché Hummels non ha rinnovato? E’ stata una sorta di fulmine a ciel sereno, una sorpresa per tutto l’ambiente del Borussia poiché è stata una bandiera della società. A pochi giorni dalla finale ci sarebbe stato uno screzio in cui il giocatore non c’era particolare fiducia, ma anzi c’erano avvisaglie che non venisse rinnovato e da lì la decisione di proseguire da solo. Ho parlato col giocatore e col padre, credo ci siano opportunità in Italia e in Spagna ma credo che la priorità sia la Liga Spagnola e in particolare il Maiorca per fattori ambientali. Vuole tornare a divertirsi a tornare a calcio, il che significa che non guarderebbe con interesse una proposta dall’Arabia. Il suo stipendio è andato man mano calando in questi anni, fino ai 3.7 milioni di quest’ultima stagione".