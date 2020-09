Il Mattino - Critiche e accuse, De Laurentiis infastidito! Si considera recordman di tamponi

Napoli - C'è attesa per i prossimi quattro giorni riguardo le condizioni di salute di Aurelio De Laurentiis. Come riportato da Il Mattino, non sono previsti accertamenti al Policlinico Gemelli nei prossimi giorni. La febbre è passata e il patron ora è a Roma, dopo il trasferimento da Capri dei giorni scorsi. Resta tranquillo De Laurentiis che non ha mai avuto febbre nelle ultime 48 ore se non la sera di mercoledì, la moglie Jacqueline anche ieri praticamente asintomatica. L'infezione virale è stata affrontata in maniera tempestiva, con la terapia adeguata e questo sicuramente favorisce i tempi di recupero. Che, in ogni caso, saranno lunghi: almeno due settimane. Tra lunedì e martedì verrà ripetuto il tampone ma anche in caso di negatività, la coppia verrà tenuta in isolamento.

