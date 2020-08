CorSport - Tutino molto richiesto sul mercato: anche la Salernitana pensa all'attaccante di proprietà del Napoli

Notizie Napoli calcio. Non solo il Sassuolo per la trattativa Boga, anche in Serie B si muovono per Gennaro Tutino. L'attaccante di proprietà del Napoli, reduce dal prestito all'Empoli, piace anche alla Salernitana come riporta il Corriere dello Sport:

"La Salernitana pensa anche a Gennaro Tutino (24), reduce dalla poco soddisfacente parentesi di Empoli (16 presenze e appena 3 gol) e di proprietà del Napoli. La travagliata annata dei toscani con tre allenatori cambiati strada facendo ha tutt’altro che agevolato il cecchino partenopeo che ha già fatto molto bene a Cosenza".