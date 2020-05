CorSport su Mertens-Inter: su ingaggio e durata del contratto c'è accordo! Il problema non è più la cifra ma la volontà di Dries

Calciomercato Napoli - L’Inter ha messo nel mirino tre elementi: Mertens, Cavani e Vidal. Certo non sarà facile accaparrarseli tutti, come racconta il Corriere dello Sport:

“Il più vicino sembra(va) Mertens. Anche se il Napoli sta facendo di tutto per distoglierlo dal corteggiamento nerazzurro. Difficile che, a questo punto, sia una questione di cifre. Tra il club nerazzurro e l’entourage è stata raggiunta una base d’intesa per l’ingaggio e la durata del contratto: biennale da 4,5 milioni. Sono da definire premio alla firma e bonus, ma i discorsi sono talmente avanzati che non saranno quei dettagli a far saltare la trattativa. La variabile resta la volontà di Mertens”