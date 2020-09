CorSport su Acerbi: per la Lazio è incedibile a meno di offerte da 25-30mln, il Napoli l'ha tentato!

Ultime mercato Napoli - Acerbi e la Lazio a distanza, almeno ieri: è rientrato a Roma 24 ore fa, è transitato da Formello in mattinata per smaltire le fatiche azzurre (ha lavorato in palestra) e sottoporsi ai tamponi di rito, poi è rientrato a casa. Ne parla il Corriere dello Sport:

“Il vertice del chiarimento può avvenire entro il week-end a meno che non venga anticipato. Acerbi è andato allo scontro scegliendo una strategia inaspettata, lo ha fatto per far valere le sue ragioni in merito alla trattativa per il rinnovo. l mercato è bloccato, girano pochi soldi. Acerbi ha un contratto fino al 2023, per la società è incedibile sempre che non porti offerte da 25-30 milioni. Il Napoli l’ha tentato, lo assicurano in tanti. Ma davvero spenderebbe questa cifra per un giocatore di 32 anni e mezzo?”