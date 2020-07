CorSport - Osimhen al Napoli entro 72 ore, iniziato scambio documenti: definiti gli ultimi dettagli! Firmerà un quinquennale, le cifre

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'affare Osimhen-Napoli dovrebbe chiudersi nelle prossime 72 ore:

"La storia infinita sta per finire: Victor Osimhen si appresta a diventare un giocatore del Napoli. Non resta che attendere qualche giorno ancora: l’ultimo rilancio di De Laurentiis è stato decisivo - ingaggio da 3 a 4 milioni a stagione bonus compresi - e lo scambio dei documenti utile a definire i dettagli prima delle firme è già cominciato. Parallelamente, si tratta l’importo dei bonus con il Lilla: senza sosta. Per quel che riguarda gli aspetti contrattuali, Osimhen firmerà un quinquennale da 3,5 milioni a stagione più 500mila di bonus, mentre il Lilla dalla cessione del suo attaccante ricaverà più o meno 60 milioni di euro".