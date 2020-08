CorSport - Napoli a caccia di centrali: senza Koulibaly piace Matvienko dello Shakhtar, sempre viva la pista Sokratis

Ultime mercato Napoli - La settimana giusta per il trasferimento di Allan sull'asse Napoli-Everton sembra essere questa, quella che introduce alla apertura ufficiale del mercato, ma non sarà l'unico trasferimento che il Napoli tratterà, come racconta il Corriere dello Sport:

"Il ciclo di Allan è durato cinque stagioni, poi si aspetterà il City, che vuole Koulibaly, e che aprirà ad altro. Perché solo quando anche la cessione del senegalese sarà concreta, il Napoli potrà cominciare a dare un’occhiata alle proprie intenzioni: piace Sokratis Papastathopoulus dell’Arsenal, non dispiace Matvienko dello Shakhtar Donetsk, ma c’è un organico ancora abbondante anche di centrali"