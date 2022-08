CorSport - Mertens a un passo dal Galatasaray! L'accordo appare vicino

Napoli si è commossa ancora per il suo ultimo video di addio, ma il destino è ormai segnato. Lo annuncia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Dries Mertens è ormai a un passo dal Galatasaray: i turchi offrono un ingaggio da 3,5 milioni netti a stagione, l’accordo appare vicino.

Gentili lettrici e lettori, CalcioNapoli24 è felice di annunciare che, dopo il ritiro di Dimaro Folgarida dall’8 al 19 luglio, vi terrà compagnia anche in vista del ritiro del Napoli a Castel di Sangro in programma dal 23 luglio al 6 agosto. Conferenze stampa, eventi, ma anche le sedute di allenamento aperte al pubblico e ben quattro amichevoli internazionali.

Oggi è prevista una seduta pomeridiana alle ore 17.30 che potrete seguire in diretta su CalcioNapoli24 TV. In mattinata allenamento a porte chiuse per il Napoli di Spalletti. Da confermare l'incontro stasera in piazza Plebiscito tra calciatori del Napoli e tifosi.

Oggi è prevista una seduta pomeridiana alle ore 17.30. In mattinata allenamento a porte chiuse per il Napoli di Spalletti. Da confermare l'incontro stasera in piazza Plebiscito tra calciatori del Napoli e tifosi.

Palinsesto Castel di Sangro

Gli appuntamenti (da confermare eventi e conferenze stampa):

Martedì 26 luglio: allenamento mattutino ore 10, pomeriggio riposo

Mercoledì 27 luglio: allenamento mattutino ore 10 a porte chiuse, amichevole Napoli-Adana Demirspor allo Stadio Patini alle ore 20.30

Giovedì 28 luglio: mattina riposo, allenamento pomeridiano ore 17.30

Venerdì 29 luglio: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30 (a porte chiuse)

Sabato 30 luglio: allenamento mattutino ore 10, pomeriggio riposo

Domenica 31 luglio: allenamento mattutino ore 10 (a porte chiuse), amichevole Napoli-Mallorca allo Stadio Patini alle ore 20.30

Lunedì 1 agosto: mattina riposo, allenamento pomeridiano congiunto con il Castel di Sangro ore 17.30

Martedì 2 agosto: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30 (a porte chiuse)

Mercoledì 3 agosto: allenamento mattutino ore 10 (a porte chiuse). Amichevole Napoli-Girona allo Stadio Patini alle ore 18.30

Giovedì 4 agosto: mattina riposo, allenamento pomeridiano ore 17.30

Venerdì 5 agosto: mattina allenamento ore 10 (a porte chiuse), allenamento pomeridiano ore 17.30

Sabato 6 agosto: mattina allenamento ore 10 (a porte chiuse). Amichevole Napoli-Espanyol allo Stadio Patini alle ore 19.