CorSport - Insigne a Toronto in 5 anni guadagnerebbe quanto in 10 di Napoli! Le perplessità nascono inevitabili

Il Toronto vuole Insigne e gli offre un bel po' di dollari per convincerlo a lasciare Napoli, l'Italia, l'Europa e la Champions nonché a mettere a rischio la sua carriera in Nazionale così com'è accaduto a Giovinco (che lo ha avvertito). Ne parla il Corriere dello Sport.

“In totale, e in euro: 28,5 milioni in cinque anni, pari a 5,7 milioni a stagione fino al 2027 (più eventuali bonus ulteriori e benefit); più o meno quello che è riuscito a guadagnare con il Napoli in dieci anni: 30,15 milioni. Considerando che il 4 giugno compirà 31 anni, e soprattutto che oltre a un grande talento è fisicamente integro e nel pieno della maturità, le perplessità nascono inevitabili: a prescindere dal club azzurro e da un rapporto che allo stato sembra compromesso, rinuncerebbe presto al calcio che conta, alle coppe europee”