CorSport - Immobile o Jovic, il Napoli non aspetta più Osimhen: ADL farà un tentativo a breve per i due attaccanti

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Ciro Immobile ed il Napoli

"Parallelamente, il vecchio sogno è tornato in auge: non è mica un segreto che il Napoli abbia puntato Immobile già da un bel po'. Sì, Ciro è napoletano (di Torre Annunziata) ed è una macchina da gol, un implacabile, un terremoto da 29 reti in campionato e 32 complessive finora, coppe comprese: con la Lazio, però, ha un contratto fino al 2023 e soprattutto Lotito non lo ritiene sul mercato. Niente. Il miglior realizzatore italiano, 30 anni e una voglia matta di battere il record di Higuain di 36 gol in A in un colpo solo, non è in vendita. E’ blindato, è in una cassaforte: ma un tentativo sarà fatto, altrimenti che sogno sarebbe. Altra pista percorribile porta a Luka Jovic, il ventiduenne serbo del Real che alla prima da madridista ha faticato come mai: 2 reti appena e una serie di problematiche ambientali culminate nell’infortunio a un piede rimediato a Belgrado, in quarantena. In casa. A quanto pare il Madrid potrebbe darlo anche in prestito, forse, ma un anno fa è stato un investimento da circa 60 milioni e la casa Real ha bisogno di incassare".