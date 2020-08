Calciomercato Napoli - L'elenco degli obiettivi del Napoli, in attacco, è folto come racconta il Corriere dello Sport:

"Il pressing per Boga è insistente, il Napoli ha raccolto la richiesta (40 milioni) e il Sassuolo sa che servirà inserire una contropartita, da aggiungere ai 25 milioni, per far felice anche l'esterno, per il quale il Napoli sarebbe una grossa opportunità. Ounas oppure Tutino le opzioni. Nella Roma, invece, Cengiz Ünder è un altro pupillo di Giuntoli"