CorSport - Il Napoli ha scelto Cengiz Under per sostituire Callejon: possibile maxi-scambio con la Roma, due nomi interessano ai giallorossi

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Cengiz Under ed il Napoli:

"Stavolta è diverso ma uguale, perché non esistono scadenze immediate da assecondare per equilibrare il bilancio giallorosso, ma c’è la volontà di incrociare le rispettive esigenze e prendersi il meglio d’uno scambio già pianificato: il Napoli vuole Ünder, lo ritiene il profilo più aderente a Callejon, consapevole però di doverne rimodellare la fase difensiva; e alla Roma interessa Milik, che ha promesse con una Vecchia Signora, mentre Atletico Madrid e Tottenham sembra lancino messaggi. Insomma, si può fare, ma non immediatamente, perché Milik spera che la Juventus faccia uno sforzo e non venga conquistata da altri, aitanti centravanti sparsi lungo il pianeta calcio; e il Napoli, che è distratto da Osimhen, vuole anche snellire il proprio organico. E poi c’è da intendersi sulle quotazioni, ovviamente: perché c’è la Roma che sogna trentacinque milioni di euro, considerati eccessivi da De Laurentiis, che sforzandosi più che può arriverebbe ad offrirne una decina in meno. Un anno fa, c’erano interessi convergenti e situazioni diverse, stavolta, come contropartita, l’unico che potrebbe essere coinvolto in un mega-affare potrebbe essere il portiere Ospina. Oppure, in alternativa, bisognerà attendere che Milik diventi l’obiettivo fattibile in un valzer che coinvolgerebbe (chiaramente) Dzeko, al quale non mancano gli estimatori".