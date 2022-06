CorSport - Giuntoli ha già parlato con l'entourage di Meret, c'è un'intesa di massima sul rinnovo

Il Napoli spinge per il rinnovo di Alex Meret, è convinto alla fine possa arrivare, lui intanto preferisce aspettare, vuole capire cosa accadrà con Ospina. Come racconta il Corriere dello Sport, non vuole pentirsi di scelte sbagliate.

Rinnovo Meret, Giuntoli parla con l'entourage

Il Napoli è la sua priorità, non lo nega, lo ha già chiarito, ma la condizione necessaria per la conferma è un ruolo da protagonista:

"Giuntoli ha già parlato col suo entourage, c'è un'intesa di massima per il prolungamento: l'idea è di fissare la nuova scadenza al 2027 con aumento d'ingaggio. Meret, al Napoli dal 2018, 93 presenze in quattro stagioni, non ha fretta. Sa che il Napoli ha già individuato, nel caso, un vice, si tratta dello svincolato Sirigu che ha appena concluso la sua avventura al Genoa e ha già dato la sua disponibilità a trasferirsi al Napoli. Ma si valutano anche altri profili"

