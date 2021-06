Contatto Spalletti-Emerson Palmieri! Gazzetta: non gli dispiacerebbe tornare a lavorarci assieme, ecco cosa gli ha prospettato il mister

Calciomercato Napoli - Il terzino sinistro del Chelsea Emerson Palmieri guadagna 4,6 milioni di euro a stagione e non vorrebbe rinunciarvi. Il Napoli, da parte sua, non è disposto a pagare uno stipendio così alto secondo la Gazzetta dello Sport. Come risolvere la questione?

Mediazione Spalletti per Emerson Palmieri