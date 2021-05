Contatti Napoli-Villarreal per Pau Torres! Ma affare molto difficile: gli spagnoli chiedono una cifra monstre [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Negli ultimi giorni è stato accostato al Napoli il nome del difensore spagnolo del Villarreal, Pau Torres. Recentemente laureatosi campione d'Europa con il sottomarino giallo, il 24 enne è entrato subito nel mirino di tanti top club europei Napoli incluso. Ma a quanto pare l'ipotesi di vedergli vestire la maglia azzurra sembra al momento remota.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24 da fonti vicine al giocatore, tra il club azzurro e gli spagnoli al momento solo contatti informali in cui il Napoli ha manifestato il proprio interesse per il giocatore, chiedendo quali sarebbero le condizioni che porrebbero gli spagnoli per cedere il ragazzo.

Forte di un contratto che lega Pau Torres al Villarreal fino al 2024, gli spagnoli saranno disposti a cedere il ragazzo al prezzo della clausola rescissoria presente sul contratto che ammonta a 65 milioni, sebbene il vero valore di mercato sarebbe stimato tra i 40 e i 45 mln.

Inoltre, l'intenzione del giocatore sarebbe quella di rimanere al Villarreal, squadra della sua città e dove è cresciuto calcisticamente, ma non è da escludere che il suo trasferimento in Premier. Le offerte concrete per il giocatore infatti sono arrivate proprio dall'Inghilterra, il solo campionato che al momento potrebbe strappare Pau Torres al sottomarino giallo.

RIPRODUZIONE RISERVATA